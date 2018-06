Madesimo e Campodolcino non più isolati

(ANSA) - MADESIMO (SONDRIO), 1 GIU - Emergenza frana in parte rientrata in valle Spluga dove oggi, dopo l'ennesimo vertice con il prefetto Mario Giuseppe Scalia di Sondrio, la statale 36 è stata riaperta al traffico dopo il maxi-smottamento di quasi 7 mila metri cubi di detriti dei giorni scorsi a Gallivaggio, nel territorio di San Giacomo Filippo (Sondrio). Sono quindi tornati raggiungibili i paesi di Madesimo e Campodolcino durante le tre finestre giornaliere di apertura della strada: dalle 5.45 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20.45.

Sono ancora grossi i timori degli operatori turistici di vedere compromessa la stagione estiva, mentre continua la spola degli elicotteri per portare viveri e farmaci ai due paesi a lungo isolati.