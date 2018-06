Fermati tre minori per stupro 12enne

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - Tre minorenni sono stati fermati dalla Polizia per lo stupro di una dodicenne avvenuto ad aprile a Castellammare di Stabia. I fermi, ordinati dalla procura presso il tribunale dei minori di Napoli, giungono dopo le indagini degli agenti della Squadra mobile partenopea e del commissariato di Castellammare. Dai pochissimi elementi filtrati si sa che la 12enne avrebbe deciso di denunciare gli abusi dopo un mese di silenzio perche' convinta da insegnanti e genitori: docenti e familiari, preoccupati per le sue condizioni emotive visibilmente alterate, erano riusciti dopo molte insistenze a farsi raccontare l'accaduto. La 12enne ha spiegato di aver accettato un invito a uscire in motorino da parte di un ragazzo piu' grande, invito trasformatosi in una trappola quando l'accompagnatore ha condotto la vittima in un luogo appartato, in campagna, dove sarebbero avvenuti gli abusi anche da parte di altri due adolescenti giunti nel frattempo.