Ex ccf: Pg chiedono 8 anni per Verdini

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Condanna a 8 anni di reclusione per Denis Verdini. Questa la richiesta avanzata oggi dai pg Fabio Origlio e Luciana Singlitico, al termine di una requisitoria durata circa 6 ore durante il processo di appello per il crac dell'ex credito cooperativo fiorentino. A Verdini l'accusa ha contestato anche il reato di associazione a delinquere, per il quale era stato assolto in primo grado. Complessivamente tuttavia la pena è inferiore a quella di 9 anni inflittagli in primo grado poiché è stata riconosciuta una continuazione tra il reato di bancarotta per l'ex Credito cooperativo e la parte del processo riguardante l'editoria. La procura generale ha poi contestato il reato di associazione a delinquere anche ad altri due imputati, Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei della Btp, per i quali sono stati chiesti rispettivamente 6 anni e 6 anni e 3 mesi di reclusione, a fronte di una condanna a 5 anni e 6 mesi in primo grado. Chiesti anche 3 anni e mesi 6 di reclusione per Monica Manescalchi e Riccardo Rossi.