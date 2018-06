Brugnaro, Venezia non è da sacchi a pelo

(ANSA) - VENEZIA, 1 GIU - "Venezia non è una città da sacchi a pelo, non è un luogo dove ti porti il panino e l'acqua.

Consiglio di venire e di starci due o tre giorni, di passarci il weekend. Ti fai una doccia e ti riposi in albergo. E' una città che esige rispetto". Così il sindaco Luigi Brugnaro nel primo giorno del week end da 'bollino nero' per i flussi turistici a Venezia, che ha visto il ritorno dei varchi anti-ressa. La logica dei varchi, per Brugnaro, risponde all'intento di cercare "di educare" i turisti, mostrando quali siano i modi e i tempi migliori per visitare la città. "Probabilmente - aggiunge il sindaco - se si sceglie di venire a Venezia in giornata non lo si fa quando ci sono i 'bollini neri', perché non si potrebbe vivere la città al meglio, come si vorrebbe".