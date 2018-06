Bonafede,palagiustizia Bari è priorità

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede l'emergenza del Palagiustizia di Bari "è una priorità e se ne occuperà già nelle prossime ore". Lo riferisce il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che poco fa ha incontrato al Quirinale il ministro, sottoponendogli la questione. "Il ministro - ha spiegato il sindaco - ha detto di essere già a conoscenza della situazione e mi ha assicurato che se ne occuperà immediatamente". L'incontro è avvenuto in occasione della cerimonia per i festeggiamenti della Repubblica che si svolge al Quirinale.