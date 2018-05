Migranti: 167mila in sistema accoglienza

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sono 167.739 i migranti ospitati nel sistema d'accoglienza italiano, distribuiti nelle varie tipologie di centri. Lo indicano i dati aggiornati del Viminale.

E' la Lombardia ad ospitare il maggior numero di stranieri (24.333, pari al 15% del totale); seguono Campania (15.011), Sicilia (14.690), Lazio (14.335) e Piemonte (12.590).

Gli sbarchi nei primi cinque mesi dell'anno sono arrivati a quota 13.430, il 78% in meno dello stesso periodo del 2017, quando ne arrivarono 60.228. I tunisini (2.734) sono in testa tra le nazionalità dei migranti giunti via mare nel 2018, seguiti dagli eritrei (2.211) e dai nigeriani (916). I minori non accompagnati sbarcati sono 1.749.

I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono 12.717: la Germania è la nazione che ne ha accolti di più (5.434). (ANSA).