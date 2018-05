Medjugorje: sarà stabile inviato Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 MAG - Papa Francesco ha nominato mons. Henryk Hoser, arcivescovo emerito di Varsavia, visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, "a tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis". Si tratta di un incarico esclusivamente pastorale - precisa la sala stampa vaticana -, in continuità con la missione di Inviato Speciale della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, affidata a mons. Hoser l'11 febbraio 2017 e da lui conclusa nei mesi scorsi. "La missione del Visitatore Apostolico ha la finalità di assicurare un accompagnamento stabile e continuo della comunità parrocchiale di Medjugorje e dei fedeli che vi si recano in pellegrinaggio, le cui esigenze richiedono una peculiare attenzione", riferisce il Vaticano.