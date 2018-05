Caporalato: 3 arresti e denunce

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Seicentoquindici persone e 82 aziende controllate con l'accertamento di irregolarità a carico di 30 di queste (in un caso si è proceduto al sequestro preventivo dei beni aziendali e in altri 15 è stata sospesa l'attività), 32 persone denunciate in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria di cui 3 arrestate e ammende per oltre 450mila Euro. È l'esito di un'operazione delle forze dell'ordine contro lo sfruttamento del lavoro, in particolare della manodopera straniera (caporalato). Sono state impegnatele squadre mobili di Agrigento, Forlì, Cesena, Caserta, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Potenza, Ragusa, Rimini, Siracusa, Taranto, Verona e Vibo Valentia, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. L'attività, organizzata dall'Ufficio Europeo di Polizia Europol, ha coinvolto anche altri 28 Paesi europei.