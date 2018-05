(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Il professore vittima di comportamenti omofobi in una scuola superiore di Imola, nel Bolognese, ha deciso di presentare denuncia contro i quattro alunni identificati come responsabili delle condotte. Lo riferisce il suo difensore, avvocato Cathy La Torre.

Inizialmente la denuncia era stata presentata contro ignoti, e ora intende proseguire.

Il professore "è stato oggetto di bullismo omofobo" da tempo, spiega il legale. Un giorno sarebbero state messe sul proiettore in aula sue foto normalissime, prese dal web. In altri casi avrebbe subito aggressioni verbali. Il 16 maggio, invece, c'è stato l'episodio di disegni e scritte "inequivocabilmente" omofobi sulla lavagna. A quel punto lui avrebbe chiesto chi era stato, ma nessuno ha risposto e così ha scritto sul registro una nota alla classe, riferendo esattamente il contenuto della scritta. "La nota poi è stata modificata dalla vicepreside - dice La Torre - scrivendo che le parole erano ingiuriose, mentre in realtà erano omofobe". (ANSA).