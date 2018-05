Precari ripuliscono una piazza a Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - "Il lavoro c'è e noi dobbiamo campare": per combattere il degrado nei quartieri di Napoli, e dimostrare che il loro impegno è utile alla città, i precari appartenenti al movimento "7 Novembre" hanno ripulito dai rifiuti una piazza di Bagnoli. Con guanti, zappe e cesoie, inoltre, hanno tagliato le erbacce e messo a posto gli spazi verdi della piazze prospiciente al mare.

Dopo essere entrati in azione in varie location della città, da Montesanto al Rione Traiano, da Scampia a Soccavo, i disoccupati, per dimostrare di potersi guadagnare uno stipendio con un lavoro utile ai cittadini, hanno ripulito Piazza a Mare, "lasciata - scrivono in un volantino - al degrado e all'abbandono per un contenzioso tra Risorsa Mare e Comune di Napoli".

"Abbiamo già svolto simili iniziative - riporta ancora il volantino - per chiedere alle istituzioni risposte concrete per finanziare progetti di pubblica utilità". (ANSA).