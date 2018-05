Bullismo, tre arresti a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 30 MAG - Nuovo episodio di bullismo a Reggio Emilia: tre giovanissimi, di cui due minorenni, sono stati arrestati per rapina. Nel pomeriggio di lunedì un giovane è stato avvicinato e aggredito da cinque ragazzi, fra la Caserma Zucchi e il Parco del Popolo, in centro storico: "Dacci tutto ciò che hai altrimenti finisce male", la minaccia. Così ha consegnato i suoi averi, poi ha chiamato il 113 dicendo di aver visto uno del gruppo in sella a una bici arancione. Secondo quanto ricostruito, due erano rimasti a fare da 'palo', mentre altri tre intimidivano la vittima. Nelle vicinanze era presente una pattuglia della polizia in borghese, che ha subito individuato e bloccato i cinque, tutti già noti alle forze di polizia. Dopo le testimonianze della vittima e di un testimone, i poliziotti hanno arrestato tre giovanissimi riconosciuti anche attraverso un album fotografico. Si tratta di un nigeriano 20enne e due minori, un italiano e un albanese. Uno dei due sarebbe stato individuato come 'il capo'.