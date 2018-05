17enne sgozzato, due ergastoli ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Esclusa la premeditazione ma riconosciuta l'aggravante della crudeltà e sevizie per l'accusa di concorso in omicidio volontario. La Corte d'assise d'appello di Ancona ha confermato l'ergastolo per Igli Meta e ha applicato la stessa pena per Marjo Mema condannato in primo grado a 28 anni e quattro mesi. L'accusa è di aver sgozzato il 19 luglio 2015 Ismaele Lulli, 17enne di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) per una relazione con la fidanzata di Meta. Quest'ultimo convinse la ragazza a mandare a Ismaele un messaggio per attirarlo a un appuntamento a cui si presentarono lui e Mema (la madre di quest'ultimo ha accusato un malore dopo il verdetto).

Ismaele venne legato a una croce a San Martino in Selva di Sant'Angelo in Vado, accoltellato e sgozzato. Gli imputati, di origine albanese, hanno negato di aver sferrato la coltellata fatale. Quasi certo il ricorso in Cassazione delle difese. "Non posso dire di essere felice - ha detto Debora Lulli, madre di Ismaele - ma almeno mio figlio riposerà in pace".