Uccise la madre, condannato a 16 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Sedici anni di carcere per aver ucciso la madre, Patrizia Gallo, 52 anni, con oltre venti coltellate. Si è concluso così il processo di primo grado davanti al gup del Tribunale di Bologna Rita Zaccariello, nei confronti di Mauro Di Martino, 38 anni, affetto da problemi psichiatrici e con una storia di droga alle spalle, che la sera del 16 ottobre del 2016 ammazzò la donna nell'appartamento che condivideva con lei in via Caduti e dispersi in guerra, zona Savena. Subito dopo chiamò il 113, confessando il delitto. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica. L'esame disposto dal gup ha riconosciuto la seminfermità mentale per il 38enne, affetto da un disturbo borderline. Il pm Michela Guidi aveva chiesto una pena di 30 anni per Di Martino, difeso dall'avvocato Nicoletta Garibaldo. Dopo l'udienza l'omicida è tornato nel reparto seminfermi del carcere di Reggio Emilia, dov'era già detenuto. Per le motivazioni bisognerà attendere 15 giorni.