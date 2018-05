Teste caso Uva condannato per parricidio

(ANSA) - VARESE, 29 MAG - Alberto Biggiogero è stato condannato a 14 anni di reclusione per l'omicidio del padre Ferruccio, ucciso a coltellate nella sua abitazione di Varese nel febbraio 2017. La sentenza è stata emessa dal Gup Alessandro Chionna, a conclusione del processo celebrato a Varese con il rito abbreviato. Per lui l'accusa aveva chiesto 16 anni.

Biggiogero è stato testimone in primo grado nel caso della morte di Giuseppe Uva, con cui fu fermato nel centro di Varese mentre insieme spostavano una transenna.