Stop Tutor, ma controlli continuano

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Roma, che ha rigettato l'istanza di sospensione della disattivazione del sistema Tutor sulla rete autostradale, Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia precisano che "continueranno, ciascuna per gli obblighi specificamente loro imposti dalla legge, ad avere cura della sicurezza e della incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada". Polstrada e Autostrade sono al lavoro per attivare un nuovo sistema sperimentale.