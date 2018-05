Partorisce all'aeroporto di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Il bambino voleva proprio nascere, non poteva più aspettare, e anche se la location non era tra le più adatte è andato tutto bene. Parto inaspettato, questa mattina, all'aeroporto Marconi di Bologna, dove poco prima delle 13 una donna ghanese di 27 anni, diretta ad Amburgo, ha dato alla luce un bimbo con l'aiuto degli infermieri del 118 in servizio nello scalo e degli agenti della Polaria. Le doglie sono cominciate appena superati i controlli di sicurezza e il parto della donna è stato rapidissimo. Nel frattempo l'ospedale era già stato avvisato e al Marconi sono arrivate un'ambulanza e l'auto medica. Il più però era già stato fatto e così la neo mamma e il neonato sono stati trasportati subito all'ospedale Maggiore di Bologna. Entrambi stanno bene, ha riferito l'Ausl.