Papa: essere santi non è avere visioni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 MAG - Nei momenti di prova non tornare agli schemi del mondo, che tolgono libertà. Bisogna invece rimanere in cammino verso la santità. Lo ha ricordato il Papa nella messa a Casa Santa Marta. "E la chiamata alla santità, che è la chiamata normale, è la chiamata a vivere da cristiano, cioè vivere da cristiano è lo stesso che dire 'vivere da santo'. Tante volte - ha detto Papa Francesco -, noi pensiamo alla santità come a una cosa straordinaria, come avere delle visioni o preghiere elevatissime... o alcuni pensano che essere santo significhi avere una faccia da immaginetta, ... no. Essere santi è un'altra cosa. E' camminare su questo che il Signore ci dice sulla santità". Per camminare verso la santità è necessario "essere liberi e sentirsi liberi". Il Papa avverte però che ci sono tante cose che schiavizzano. "Non entrare negli schemi del mondo, nel modo di pensare mondano, nel modo di pensare e di giudicare che ti offre il mondo, perché questo ti toglie la libertà".