Islam: minacce di morte a deputato Lega

(ANSA) - PISA, 29 MAG - Il deputato leghista Edoardo Ziello ha denunciato, postandola sul suo profilo facebook, di avere ricevuto una lettera anonima di minacce di morte da qualche sedicente musulmano che lo ha attaccato per il suo no all'ipotesi di realizzazione di una nuova moschea a Pisa. La lettera, scritta in stampatello e con un italiano stentato, è stata recapitata alla sede pisana del Carroccio e già sequestrata dalla Digos.

"Qualche islamico - scrive Ziello sul social network - ha pensato bene di minacciarmi di morte, invocando Allah, ipotizzando la mia testa a penzoloni dalla moschea. Ora capite perché esiste un problema con l'Islam? Queste minacce non mi toccano minimamente, ma anzi, rafforzano ancora di più le mie convinzioni".