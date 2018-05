Finpiemonte, Ambrosini verso l'addio

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Stefano Ambrosini lascerà entro l'anno la presidenza di Finpiemonte, la finanziaria regionale coinvolta nello scandalo che ha portato all'arresto del presidente Fabrizio Gatti. Lo ha lascato intendere lo stesso Ambrosini - secondo quanto si apprende da ambienti sindacali - in un incontro con i dipendenti a metà maggio.

Domani all'assemblea di Finpiemonte la Regione chiederà che la finanziaria regionale rinunci al ruolo di intermediario finanziario e torni ad esercitare quello originario di ente strumentale per l'erogazione di fondi a sostegno del sistema produttivo. Ambrosini era stato chiamato nel 2017 dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, alla guida della finanziaria per portarne avanti la riorganizzazione e il rafforzamento patrimoniale. E' stato proprio Ambrosini a informare a novembre Chiamparino, la Banca d'Italia e la Procura della Repubblica, delle "gravissime anomalie" emerse durante alcuni controlli contabili, dalle quali è partita l'inchiesta della magistratura.