Disperso in Appennino, stop a ricerche

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 MAG - Sono sospese, fino a nuove disposizioni, le ricerche del settantunenne disperso da domenica nella zona del passo del Cerreto, sull'Appennino Reggiano, al confine con la provincia di Massa-Carrara.

Ne dà notizia il Soccorso Alpino, impegnato con decine di tecnici, supportati dalle unità cinofile e dalla Polizia di Stato che ha messo a disposizione un elicottero AB212 per sorvoli ricognitivi. "Purtroppo - spiega una nota del Soccorso Alpino - fino ad ora non sono emersi elementi utili al ritrovamento del disperso, nonostante il grande impegno profuso da tutte le realtà coinvolte nelle operazioni di ricerca". 'uomo già due anni fa si era perso nei boschi e fu salvato dopo tre giorni, in stato confusionale.