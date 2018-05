Conte torna docente, riunione in Ateneo

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Veloce apparizione oggi per Giuseppe Conte all'Università di Firenze, dove ha ripreso servizio come docente ordinario di diritto privato: il giurista, che domenica sera ha rimesso il mandato per la formazione del governo, ha partecipato stamani a una riunione del consiglio di dipartimento presso il polo del dipartimento di Scienze giuridiche all'Ateneo di Firenze. Domani, pomeriggio universitario per Conte: è previsto per lui orario di ricevimento e subito dopo lezione con gli studenti.