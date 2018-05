Cinema America triplica arene

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Tre arene, tre schermi in tre luoghi della città - Tor Sapienza, Ostia, Trastevere - per 201 serate a ingresso gratuito, 50 incontri con ospiti nei primi 60 giorni, 190 film, proiezioni in versione originale con sottotitoli: sono i numeri de 'Il cinema in piazza', l'iniziativa estiva del 'Piccolo Cinema America' (1 giugno-8 settembre) presentata questa mattina alla WeGil di Trastevere alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La Regione - con Romanatura e l'Osservatorio per la sicurezza e la legalità - è partner istituzionale del progetto.

"Vogliamo rompere il dualismo tra centro e la periferia" ha detto il presidente Valerio Carocci, illustrando le nuove location: il parco della Cervelletta, il Porto Turistico di Roma (sequestrato alle organizzazioni criminali), il cortile del liceo 'Kennedy'.