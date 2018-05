Arrestato direttore Inps di Sondrio

(ANSA) - SONDRIO, 29 MAG - Sono rivelazione di segreti d'ufficio e corruzione le accuse con cui sono finiti agli arresti domiciliari il nuovo direttore dell'Inps di Sondrio, Angelo D'Ambrosio, già a capo della sede di Bergamo, e un imprenditore della provincia di Bergamo.

Nell'ambito di una complessa indagine in relazione a reati finanziari e fiscali (con un ricorso sistematico alle indebite compensazioni d'imposta su numerose realtà economiche in diverse regioni), avviata dalla Procura di Bergamo, questa mattina la guardia di finanza e la squadra mobile di Lecco hanno dato esecuzione alle due ordinanze di custodia cautelare.

Agli arresti domiciliari sono finiti il nuovo direttore dell'Inps di Sondrio, Angelo D'Ambrosio, già a capo della sede di Bergamo e il suo presunto corruttore, un imprenditore della provincia di Bergamo che operava nel settore cooperativo della somministrazione di manodopera. Per entrambi è stato deciso anche il sequestro preventivo delle disponibilità liquide finalizzato alla confisca.