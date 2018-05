Treno contro tir, si allarga l'inchiesta

(ANSA) - IVREA (TORINO), 28 MAG - E' destinata ad allargarsi l'inchiesta sul disastro ferroviario che mercoledì scorso, sulla linea Ivrea-Chivasso, è costato la vita a due persone. La procura di Ivrea, che ha acquisito le scatole nere del convoglio, sta valutando la posizione delle due società che hanno organizzato il trasporto eccezionale.

Una è la ditta per la quale lavora Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir, al momento l'unico indagato. L'altra è quella che ha gestito il personale di scorta del trasporto eccezionale. Non sono esclusi nuovi avvisi di garanzia entro fine settimana. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disastro ferroviario.