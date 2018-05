Torino, mille in piazza per Mattarella

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Oltre mille persone manifestano davanti alla prefettura di Torino, nella centrale piazza San Carlo, a sostegno della Costituzione e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una risposta al presidio organizzato ieri sera, nello stesso luogo, dal Movimento 5 Stelle per protestare contro il fallimento delle trattative per la formazione di un governo giallo-verde.

In piazza tutto il centrosinistra unito; oltre alle bandiere del Pd, quelle di Moderati, Articolo Uno e Liberi Uguali. Al termine i manifestanti hanno intonato l'inno d'Italia e Bella Ciao.

Una foto della manifestazione torinese è stata pubblicata su Twitter dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. "Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del presidente della Repubblica", scrive a commento dell'immagine il premier.