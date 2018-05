Sequestrati centri riabilitazione onlus

(ANSA) - AVELLINO, 28 MAG - La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura del capoluogo irpino, ha sequestrato le strutture della onlus Aias operanti nel settore della riabilitazione nei comuni di Nusco e Calitri.

I sigilli sono scattati nella tarda mattinata e fanno seguito alla chiusura del centro Aias di Avellino, avvenuta lo scorso mese di febbraio per iniziativa della Asl, per carenze igienico-sanitarie.

La motivazione dello stop imposto in Alta Irpinia sarebbe riconducibile alle attività legate all'ex presidente dimissionario dell'Aias, Gerardo Bilotta, e alla presidente dell'Associazione "Noi con Loro", Anna Maria Scarinzi, ai quali sono stati posti sotto sequestro i rispettivi conti correnti.

Il blitz di oggi aggiunge un altro capitolo all'inchiesta aperta dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, che vede dieci indagati a vario titolo, tra questi Bilotta e Scarinzi, per false fatturazioni, riciclaggio e associazione a delinquere.