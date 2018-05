Sassari, 23enne ucciso a coltellate

(ANSA) - SASSARI, 28 MAG - Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna (Sondrio), impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di Sassari.

E' stato accoltellato al petto da un giovane che dopo il delitto è scappato ed è attualmente ricercato dai Carabinieri.

Si tratterebbe di un 25enne originario di Carbonia e residente a Sassari.

L'omicidio è avvenuto intorno all'1. Della Morte si trovava in un circolo privato insieme ai suoi compagni di squadra e ad altri amici. Si era appena conclusa una stagione culminata con la retrocessione della squadra locale in Seconda categoria.

Arrivato sul posto, l'omicida avrebbe iniziato ad infastidire i presenti, disturbando in particolare alcune donne che si trovavano nel locale. E' nata una discussione; il giovane calciatore l'avrebbe invitato ad andarsene ma l'uomo ha estratto un coltello e lo ha colpito, poi è fuggito.