Chiesto giudizio per 2 jihadisti Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Il sostituto procuratore Federico Manotti ha chiesto il rinvio a giudizio per Moftah Al Sllake, libico 34 anni, e Abdalrhman Ismail, siriano di 23 anni, per l'accusa di terrorismo. Secondo l'accusa, i due, che sono ricercati, farebbero parte di una cellula che con ogni probabilità preparava un attacco tra il 2015 e il 2016. Il siriano e il libico erano stati segnalati all'Italia dall'Fbi.

Secondo l'intelligence avrebbero viaggiato tra la Sicilia, dove uno dei due sarebbe sbarcato con un barcone, Germania, Francia e Milano. Gli agenti della digos genovese avevano scoperto che i due frequentavano la moschea di via Prè e che si sarebbero auto-indottrinati attraverso internet e social network. Uno dei due avrebbe anche compiuto, nel 2016, due "strani" sopralluoghi al centro commerciale Fiumara di Sampierdarena.