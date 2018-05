Nessun commento da parte delle istituzioni europee agli sviluppi della situazione politica in Italia dopo la rinuncia all'incarico da parte di Giuseppe Conte. Interpellato in proposito dall'ANSA, un portavoce della Commissione Ue per il momento non ha voluto dire nulla, rimandando al consueto briefing con la stampa domani a Bruxelles. Nessun commento è da attendersi per oggi anche dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ha fatto sapere un portavoce.