Papa: 15/9 a Palermo,omaggio a d.Puglisi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 MAG - Sabato 15 settembre il Papa andrà in visita pastorale alle diocesi di Piazza Armerina e di Palermo. Lo ha reso noto la Prefettura della Casa pontificia sottolineando che il viaggio di Francesco avverrà nel 25/o anniversario della morte del beato don Pino Puglisi, il prete siciliano ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, nel giorno del suo compleanno, nella periferia palermitana di Brancaccio.

Nello stesso quartiere era nato 56 anni prima e dal 1990 vi svolgeva il ministero come parroco di San Gaetano. Per la sua attività di promozione umana ed evangelizzazione, portata avanti dal pulpito parrocchiale, con la realizzazione del centro "Padre nostro" e l'insegnamento nelle scuole, finì nel mirino delle famiglie mafiose. Per questo il 28 giugno 2012 la Congregazione delle cause dei santi ha promulgato il decreto di beatificazione per il martirio 'in odium fidei' e il 25 maggio 2013 il suo nome è stato iscritto nell'albo dei beati. E' stato il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia.