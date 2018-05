Palagiustizia Bari,oggi montaggio tende

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Gli uomini della Protezione civile hanno cominciato a montare nel parcheggio sterrato esterno al Palagiustizia di via Nazariantz, dichiarato inagibile, le tre tensostrutture dove, a Bari, dal prossimo lunedì, saranno celebrate le udienze di rinvio dei processi penali ordinari.

Si tratta di tre tende da 200 mq una e 75 mq le altre due che consentiranno di limitare ulteriormente l'accesso all'edificio ai soli dipendenti fino al preannunciato sgombero totale.

L'operazione è stata autorizzata dalla Regione Puglia, su richiesta del presidente del Tribunale, Domenico De Facendis, e del procuratore di Bari,Giuseppe Volpe, in attesa che una soluzione comunque temporanea per trasferite il Tribunale penale in altro edificio in corso di individuazione in città. Da lunedì dovrebbe iniziare il trasloco degli uffici della Procura e dell'ufficio gip in un immobile in via Brigata Bari. Lunedì magistrati e avvocati saranno in corteo con toga sul braccio.