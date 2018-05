Insetti in sale operatorie in ospedale

(ANSA) PAVIA, 26 MAG - Le sale operatore dell'ospedale di Stradella (Pavia) sono state chiuse per consentire un intervento di disinfestazione, dopo che all'interno è stata registrata la presenza di alcuni insetti.

Nel blocco operatorio dell'ospedale, gestito dall'Asst di Pavia, sono stati trovati blatte e altri insetti che, probabilmente, sono entrati dal controsoffitto e attraverso un minuscolo foro nel muro. Non appena alcuni dipendenti hanno notato la loro presenza, è stato subito avviato l'intervento di disinfestazione che ha comportato la chiusura delle sale operatorie. Gli interventi che erano stati programmati per questo fine settimana sono stati rinviati. Il blocco operatorio dell'ospedale di Stradella (Pavia) tornerà a funzionare regolarmente da lunedì. L'Asst ha garantito comunque che "non c'è nessun pericolo per la salute dei pazienti".