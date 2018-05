Di Oristano il miglior Liceo musicale

(ANSA) - ORISTANO, 26 MAG - Il migliore Liceo musicale d'Italia è il "Benedetto Croce" di Oristano. I primi posti assoluti, le medaglie d'oro nelle singole categorie e i tanti piazzamenti hanno proiettato l'istituto sardo in cima alla classifica nella terza edizione del concorso "Scuole in musica" a Verona.

Un vero e proprio campionato nazionale: 4.123 partecipanti da 15 regioni d'Italia sul palco del Palazzo della Gran Guardia con la partecipazione di scuole medie e superiori. "È stato un grande lavoro di squadra - ha detto all'ANSA la docente di musica d'insieme e di canto Fenisia Erdas - siamo dieci insegnanti che hanno lavorato sempre a stretto contatto. È stato un percorso lungo e faticoso, ma i ragazzi sono riusciti a portare a casa questo prezioso riconoscimento".

Gli studenti hanno festeggiato ricantando in pullman e in albergo - questa volta senza la tensione dell'esibizione ufficiale - i motivi che li hanno portati al successo sul prestigioso palco di Verona della storica piazza Bra.