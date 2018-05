Bari,trovato in mare corpo sommozzatore

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Il corpo senza vita di un sommozzatore è stato rinvenuto nello specchio d'acqua antistante un rimessaggio all'interno dell'ansa di Marisabella, a Bari. A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco è stato il personale del porto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con i sommozzatori di Taranto, gli agenti di Polizia di Frontiera, i sommozzatori della Polizia, gli uomini della Capitaneria di porto e i mezzi del 118. Il corpo dell'uomo ha indosso la tuta da sub e l'uomo aveva con sé anche un retino per la pesca. Al momento non sono valutabili le cause del decesso dell'uomo. Sono in corso le operazioni per identificarlo.