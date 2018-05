Vegano aggredito 3 liberi, 1 domiciliari

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Dei quattro studenti liceali arrestati per aver insultato e rapinato il cliente di un ristorante vegano nel centro di Milano, tre sono stati rimessi in libertà e il quarto è finito agli arresti domiciliari: solo lui è stato ritenuto responsabile della vicenda assieme a un quinto giovane non ancora identificato. Lo ha deciso il gip Livio Cristofano che ha convalidato gli arresti del pm David Monti ma ha disposto la misura cautelare dei domiciliari solo per uno, un 18enne, mentre i suoi tre amici sono tonati liberi per non aver commesso il fatto. Il giovane si sarebbe giustificato spiegando al giudice di aver insultato il cliente del locale sotto i fumi dell'alcool ("ero ubriaco") e di averlo fatto solo per prendere un po' in giro i vegani.