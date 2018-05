Polstrada salva 16enne da suicidio

(ANSA) - TREVISO, 25 MAG - Provvidenziale l'intervento della Polstrada di Treviso Sud che, ieri sera, ha tratto in salvo una giovane di 16 anni che, in stato confusionale, era in piedi sul margine a strapiombo di una stradina laterale al cavalcavia dell'autostrada A27, nei pressi del casello di Vittorio Veneto.

La ragazza è stata ricoverata in ospedale. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un automobilista in transito e, al loro arrivo, la giovane è andata incontro loro, abbandonando il pensiero di un gesto estremo. "Era agitata, in stato di ansia - ha detto uno degli agenti - ma stava bene".

Pare che la ragazza abbia avuto un'animata discussione, qualche ora prima, con la madre che è poi accorsa sul luogo appena contatta dalla Polstrada.