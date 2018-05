Muore dopo operazione, medico licenziato

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Un primario del reparto del reparto di Emodinamica e Cardiologia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è stato licenziato, senza preavviso, dopo la morte di un paziente di 55 anni deceduto a seguito di un intervento chirurgico. Lo riporta Il Mattino.

Al momento dell'intervento - scrive il quotidiano - nella cartella clinica dell'uomo mancava un fattore di rischio relativo all'anestesia, non inserito da uno specializzando che avrebbe dovuto registrare i dati sotto l'assistenza del medico.

I motivi della morte del paziente sarebbero riconducibili a complicazioni sorte per l'intubazione e la magistratura sta ora indagando per fare luce sul presunto caso di "malpractice".

Il manager della struttura sanitaria casertana ha però ritenuto di voler punire duramente la presunta mancanza di etica professionale del medico anche se l'assenza del dato nella cartella clinica del paziente sembrerebbe non essere direttamente collegata al decesso del 55enne.