Questo pomeriggio, alle ore 16.00, papa Francesco è uscito a sorpresa dal Vaticano e si è recato in visita all'Istituto Comprensivo Elisa Scala di Roma, una scuola statale nella periferia sud-est della Capitale, tra la Borgata Finocchio e la Borghesiana. La visita avviene nel quadro dei "Venerdì della Misericordia", e il Pontefice è accompagnato come sempre da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.