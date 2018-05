Figlio conteso: pm, revoca al padre

(ANSA) - SASSARI, 25 MAG - Colpo di scena nella vicenda del bimbo di due anni conteso fra il padre francese e la madre sarda, un'infermiera 28enne di Ossi (Sassari). La Procura dei minori ha avviato un procedimento di "volontaria giurisdizione" contro il padre del piccolo e oggi davanti ai giudici del tribunale minorile di Sassari ha chiesto per lui la revoca o la sospensione della potestà genitoriale. Il procedimento si basa sulle accuse della donna, che ha denunciato una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici subiti dall'ex quando la coppia viveva e lavorava in Francia. Tre mesi fa, esasperata, l'infermiera ha lasciato Nimes ed è tornata in Italia col figlio. La fuga le è costata una denuncia penale per sottrazione di minore e la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale con affido esclusivo del figlio al papà, su cui la giustizia francese si esprimerà il 25 giugno.