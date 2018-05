Denunciato per scritta su monumento Moro

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - E' stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta Br sul monumento dedicato ai "martiri di via Fani" dello scorso 22 marzo a Roma.

I carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito il decreto di perquisizione con contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti di un romano di 47 anni incensurato. Gli investigatori sono arrivati a lui attraverso la visione delle telecamere posizionate lungo le vie limitrofe, accertamenti di natura informatica, analisi di dati di traffico telefonico e di diversi profili presenti su vari social network. L'uomo è un autista di auto a noleggio con conducente (Ncc) che non sembra avere, al momento, alcun collegamento con ambienti di area eversiva. In casa sua è stata trovata la bomboletta spray ed i vestiti utilizzati in quell'occasione, oltre ad un proiettile calibro 9x21 e una decina di bossoli detenuti abusivamente.