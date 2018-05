Papa: poveri e clochard al Golden Gala

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'Elemosineria Apostolica, a nome del Papa, ha invitato i poveri, i senzatetto, i profughi, i migranti e le persone più bisognose allo Stadio Olimpico di Roma per partecipare, nel pomeriggio di giovedì 31 maggio, al Golden Gala, l'importante manifestazione internazionale di atletica leggera. L'iniziativa è stata possibile grazie alla Federazione italiana di atletica leggera che ha riservato gratuitamente i posti per "i poveri del Santo Padre", accompagnati dai volontari della Comunità di Sant'Egidio, della Cooperativa Auxilium e dell'Athletica Vaticana, rappresentativa podistica dei dipendenti della Santa Sede. L'obiettivo è "offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l'atletica e di rilanciare i valori dell'accoglienza e della solidarietà". Nel settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico, gli invitati del Papa avranno anche una "cena al sacco".