Palagiustizia Bari: trasloco fascicoli

(ANSA)- BARI, 24 MAG -È cominciato il trasferimento dei fascicoli dei procedimenti con detenuti dal Palagiustizia barese di via Nazariantz, la cui agibilità è stata sospesa dal Comune di Bari per ragioni di sicurezza, alla sede di piazza De Nicola.

Nell'immobile che ospita gli uffici della Procura e del Tribunale penale è una giornata di confusione,dopo il provvedimento del presidente Domenico De Facendis che ha disposto il rinvio di quasi tutte le udienze di primo grado, tranne quelle urgenti con detenuti che saranno celebrate in altre aule di piazza De Nicola, sede del Tribunale civile, della Corte di Assise e di Appello,e nell'aula bunker di Bitonto. La decisione del Comune e poi del Tribunale è il risultato di una valutazione sulle preoccupanti criticità strutturali dell'edificio evidenziate in una relazione commissionata dall'Inail, ente proprietario dell'immobile.All'ingresso del palazzo,anche oggi si è creata la fila di testimoni e imputati che avrebbero dovuto partecipare alle udienze, ai quali non è stato consentito l'accesso