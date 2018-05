Maugeri: chiesti 7 anni per Formigoni

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l'ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni è stata chiesta oggi in aula al processo d'appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L'ex governatore della Lombardia, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto "il massimo della pena", ritenendo i fatti "gravissimi" e non meritevoli di alcuna attenuante.