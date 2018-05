Prof chiede sospensione alunno,picchiato

(ANSA) - TARANTO, 23 MAG - Un professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi di Taranto è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata proposta la sospensione per 5 giorni. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa. Il genitore si è presentato a scuola e ha chiesto di parlare con il professore del figlio. Poco dopo ha aggredito l'insegnante colpendolo con schiaffi e pugni.

Collaboratori scolastici e altri professori sono intervenuti in difesa del malcapitato e il genitore si è allontanato. Una denuncia sarebbe stata presentata ai carabinieri. Lo studente sarebbe stato proposto per la sospensione dopo che si era rivolto in modo minaccioso verso il docente che gli intimava di smetterla di picchiare i compagni.