Incidenti lavoro: cade in canale e muore

(ANSA) - TREVISO, 23 MAG - Un tecnico del gas, Flavio Isidoro di 55 anni, è morto dopo essere caduto in una canaletta piena d'acqua per recuperare uno zainetto che aveva con sé.

L'incidente è a avvenuto ad Istrana (Treviso) località dove risiedeva. L'uomo era incaricato della lettura dei contatori del gas nella zona ed è finito in acqua - secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri - cercando di afferrare il suo zainetto che era finito nel canale e andato perduto. Inutile l'intervento dei sanitari del Suem 118. Per recuperare la salma hanno operato i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto.

Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Istrana.