Auto contro furgone, un morto sulla A14

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Incidente mortale, intorno alle 16 sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 82 tra Forlì e Cesena Nord. A quanto si apprende, percorrendo una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta presente per via di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato, il mezzo ha invaso la corsia scontrandosi con un furgone in transito: nel sinistro ha perso la vita il conducente della vettura. Sul posto, oltre al personale della direzione terzo Tronco di Bologna, sono intervenuti la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.

Al momento, fa sapere Autostrade per l'Italia, il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano in entrambe le direzioni 6 chilometri di coda, sia in direzione di Bologna che in direzione di Ancona.