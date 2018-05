Tumori curati ultrasuoni: interrogatorio

(ANSA) - NUORO, 22 MAG - Ha risposto per quasi quattro ore alle domande del Gip del tribunale di Lanusei, Francesco Alterio, che l'ha sottoposta all'interrogatorio di garanzia dopo aver deciso per lei la misura interdittiva della sospensione dalla professione medica per un anno. Alba Veronica Puddu, la dottoressa di Tertenia finita sotto inchiesta a seguito del servizio televisivo delle Iene per aver assicurato cure miracolose con gli ultrasuoni ai malati di tumore, ha raccontato oggi la sua verità davanti al giudice e al Pm Gualtiero Battisti. Il magistrato aveva sollecitato per l'indagata gli arresti domiciliari, misura però rigettata dal Gip.

"Non ho mai sconsigliato ai miei pazienti la chemioterapia - si è difesa la dottoressa - ma ho detto loro: 'se venite da me non dovete seguire contemporaneamente altre cure, chemioterapiche o altro, perché in quel caso non riuscirei a verificarne l'efficacia'".