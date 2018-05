Gdf sequestra coca per 7 mln, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Un uomo di 31 anni è stato arrestato per traffico di stupefacenti dalla Guardia di finanza, nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 33 chilogrammi di cocaina, dal valore di mercato di circa 7 milioni di euro.

A Pozzuoli le Fiamme gialle hanno intercettato un veicolo proveniente dal nord Italia e diretto a Napoli: in un doppio fondo c'erano 30 panetti di poco più di un chilo ciascuno.

Nell'abitazione del conducente sono poi stati trovati anche tre orologi di lusso di provenienza ignota nonché denaro contante per più di 200.000 euro e valuta estera per 14.000 dollari americani. L'uomo alla guida è stato arrestato. (ANSA).