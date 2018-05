Daccò e Simone chiedono di patteggiare

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Pierangelo Daccò, l'imprenditore e presunto faccendiere, e l'ex assessore lombardo Antonio Simone, due degli imputati al processo di secondo grado in corso a Milano per i casi Maugeri e San Raffaele, chiederanno di patteggiare.

Da quanto è stato anticipato in aula l'istanza dovrà essere formalizzata a breve dal sostituto generale Vincenzo Calia e dal Procuratore aggiunto Laura Pedio, che è stato applicato al processo. Tecnicamente quello di Daccò e Simone non è un patteggiamento vero e proprio. I due imputati rinunceranno parzialmente ai motivi d'appello in seguito a un accordo sulla pena raggiunto con la procura generale.