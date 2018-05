Parete rimorchio si stacca, grave pedone

(ANSA) - VERCELLI, 21 MAG - Sono gravi le condizioni di un uomo di 64 anni colpito dalla parete del rimorchio di un tir, che si è staccata all'improvviso mentre camminava a bordo strada. L'incidente a Vercelli, lungo la strada che costeggia il cimitero in direzione Asigliano. Il ferito, che era a piedi, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto, per ricostruire le cause dell'incidente e l'esatta dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il traffico nella zona è stato interdetto.